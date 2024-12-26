Родителям посоветовали разъяснять детям этикет получения подарков

Демонстрировать радость при получении подарка легко, когда он нравится. Однако иногда случается, что презент совсем не тот, которого ждали, и к этому стоит подготовиться заранее. Родителям необходимо с ранних лет разъяснять ребенку этикет получения подарков, напоминая о том, что важен не сам сюрприз, а внимание, проявленное к человеку. Об этом в беседе с РИАМО сообщила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Елена Гринь.

Важное правило этикета, о котором стоит не только рассказывать, но и демонстрировать ребенку — это традиция раскрывать и рассматривать подарки сразу после их получения, а также благодарить дарителя за внимание и заботу, подчеркнула специалист.

По ее словам, лучше всего учиться этикету получения подарков в игре. Психолог посоветовала разыграть с помощью кукол или мягких игрушек сценку подготовки и вручения сюрприза.

До этого Гринь объяснила, почему важно научить ребенка дарить подарки. Это умение важно формировать с самого раннего детства, поскольку такой подход помогает развивать речь, эмпатию и внимательное отношение к людям, а также уменьшить стеснение, отметила она.

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