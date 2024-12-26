Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исследователи выяснили, о каких подарках на Новый год мечтают дети в России

360.ru: российские дети в Новый год мечтают о настолках и велосипедах
close
Depositphotos

Большинство российских детей на Новый год заказывают у Деда Мороза различные игрушки – об этом сообщили 44% родителей, принявших участие в соответствующем опросе. На втором месте оказались гаджеты и электроника – их просят 25% малышей, цитирует 360.ru результаты исследования.

В тройке самых желанных подарков оказались костюмы и наряды (14%), лишь немного им уступают наборы для художественного творчества (13%) и настолки (12%).

Каждый десятый респондент выбрал в качестве подарка детскую косметику, столько же родителей отметили, что будут дарить что-то другое. Реже всего дети просят в подарок предметы интерьера и декора, спорттовары, книги, музыкальные инструменты, наборы для рукоделия (менее 7%).

Желания детей также разнятся в зависимости от места проживания – к примеру, в Сибири большинство просят игрушки, а на Северном Кавказе – наряду и одежду.

Всего Центр исследований РВБ опросил более 1,7 тыс. российских родителей из разных регионов страны, имеющих детей младше десяти лет. Подробности о результатах исследования сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

Напомним, психологи призывают не дарить детям слишком много подарков на Новый год, так как это может негативно сказаться на подрастающей психике. По их мнению, когда ребенок получает слишком много дорогих подарков, его восприятие ценности вещей и самого праздника искажается. Гораздо важнее в Новый год создать атмосферу праздника, где внимание и участие родителей становятся главной ценностью.

Ранее в Госдуме рассказали, как выбрать качественный новогодний подарок ребенку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами