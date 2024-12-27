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Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург для «обеспечения безопасности»

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air не будет выполнять полеты в Екатеринбург
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Павел Лисицын/РИА Новости

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург в целях «обеспечения безопасности пассажиров». Об этом сообщает Tengrinews.

Выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург прекращается с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — говорится в сообщении.

При этом Qazaq Air продолжит летать в Омск и Новосибирск из Астаны. Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания вернет деньги или предложит обмен на другие маршруты.

В марте 2022 года казахстанская авиакомпания Air Astana остановила все рейсы в Россию и перелеты над Россией. Это объяснялось прекращением страхового покрытия коммерческих полетов.

26 декабря стало известно, что израильская авиакомпания «Эль-Аль» временно прекратила осуществлять рейсы Тель-Авив — Москва из-за авиакатастрофы «Азербайджанских авиалиний» под казахстанским Актау.

Ранее в Казахстане арестовали блогера, снимавшего место крушения самолета под Актау.

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