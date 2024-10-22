Верховный суд России оставил Дудя в перечне иноагентов

Блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) не смог обжаловать в Верховном суде России внесение в перечень иностранных агентов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховного суда сообщает ТАСС.

Дудь подал жалобу в высшую судебную инстанцию страны на том основании, что его должным образом не уведомили о присвоении статуса иностранного агента. Однако, по словам представителя суда, блогеру отказали в передаче жалобы на рассмотрение.

19 октября сообщалось, что видеоконтент, который публиковали в своих соцсетях Дудь и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), оплачивала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd.

Министерство юстиции РФ внесло Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. 8 августа 2024 года блогера оштрафовали на 40 тыс. рублей. Причиной послужило размещение в его канале в мессенджере Telegram пяти публикаций, которые не содержали плашки иностранного агента. Блогер обжаловал этот штраф. 12 октября стало известно, что прокуратура привлекла Дудя к административной ответственности, обвинив его в нарушении закона об иностранных агентах.

Ранее Мизулина подала в суд на блогеров Лебедева и Дудя.