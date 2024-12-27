В «Оборонлогистике» заявили о русскоязычных моряках на борту Oslo Carrier 3

В составе экипажа судна Oslo Carrier 3, который отказался помочь морякам сухогруза Ursa Major после взрывов на судне, были русскоязычные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Оборонлогистику».

Как указали в судоходной компании, шлюпка с моряками с Ursa Major направилась к сухогрузу под норвежским флагом Oslo Carrier 3, который находился неподалеку. При подходе лодки к борту экипаж судна отказался принимать людей с Ursa Major, сославшись на некий запрет.

«Данное обстоятельство является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании 1989 года», — отметили в «Оборонлогистике».

До этого компания Bulkship Management, владеющая норвежским судном, сообщала, что Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт российских моряков с Ursa Major в Средиземном море, поскольку на помощь уже направлялось другое судно.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны. Подробности о крушении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что Украина может быть причастна к потоплению Ursa Major.