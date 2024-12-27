В России заявили, что Украина может быть причастна к потоплению Ursa Major

Политолог Марков: Украина с вероятностью 80% причастна к потоплению Ursa Major

Украина, скорее всего, причастна к потоплению российского судна Ursa Major. Об этом в беседе с ТВЦ заявил политолог Леонид Марков.

«Наиболее вероятно, что судно подорвала военная разведка Украины с помощью безэкипажных катеров», — подчеркнул он.

Аналитик отметил, что на 80% уверен в причастности Украины к гибели российского судна. Среди других потенциально причастных к инциденту он назвал Соединенные Штаты, Великобританию и Израиль.

23 декабря в акватории Средиземного моря затонул российский корабль обеспечения Ursa Major. Перед этим в машинном отделении судна произошел взрыв.

Корабль принадлежал «дочке» компании «Оборонлогистика», которая входит в структуру военного ведомства РФ. Судно направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.

Во время инцидента удалось спасти 14 из 16 членов экипажа. Еще два человека пропали без вести.

При этом 27 декабря пресс-служба компании «Оборонлогистика» заявила, что в момент крушения Ursa Major рядом проходило судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии. Члены экипажа второго корабля не стали помогать российским морякам, грубо нарушив 10 статью Международной конвенции о спасении.

В результате попавших в беду людей спасли испанские моряки с судна Salvamar Drago.

Ранее в России назвали подлостью отказ норвежцев помочь тонущему российскому судну.