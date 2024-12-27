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Адвокаты обжаловали приговор хирургу из Москвы по делу о финансировании экстремистов

В суде Москвы обжаловали приговор осужденного на 4 года хирурга Тищенко
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Shutterstock

В Москве Перовский суд рассмотрел жалобу адвокатов на приговор, которым на четыре года был осужден хирург Иван Тищенко по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — говорится в сообщении.

24 декабря столичный суд признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса России «Финансирование экстремистской деятельности». По неподтвержденной информации, осужденный делал регулярные пожертвования «Фонду борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) еще до признания организации экстремистской, но забыл отменить подписку.

До этого сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Ингушетии, который перевел 14 млн рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Канал финансирования терроризма был пресечен сотрудниками погрануправления ФСБ.

Ранее жителя Самарской области обвинили в спонсировании терроризма.

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