Врач рассказала, как минимизировать вред алкоголя для зубов

Алкоголь, часто присутствующий на новогодних столах, может негативно сказаться на здоровье зубов. Об этом рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько в интервью «Газете.Ru».

«Алкогольные напитки, особенно содержащие сахар или кислоты, такие как коктейли, шампанское и вино, могут вызывать разрушение зубной эмали и провоцировать воспаление десен. Повышенная кислотность и сахарная среда создают идеальные условия для развития кариеса и чувствительности зубов», — отметила Радько.

Особое внимание врач рекомендовала уделить частоте употребления алкоголя и сочетанию его с другими продуктами. «Закуски вроде цитрусовых, солений или сладостей усиливают вредное воздействие, так как их химический состав усугубляет эрозию эмали. Кроме того, алкоголь может вызывать сухость во рту, что снижает защитные свойства слюны», — добавила она.

Чтобы минимизировать вред, специалист советует соблюдать несколько правил.

Так, регулярно запивайте алкогольные напитки водой, чтобы снизить их кислотное воздействие и поддержать баланс слюны. Постарайтесь ограничить в качестве закусок количество продуктов с высокой кислотностью, таких как лимоны и соленья. Чистка зубов перед сном обязательна, но стоит избегать немедленного использования щетки после употребления кислых напитков — это может усилить повреждение эмали.

«Здоровье зубов напрямую влияет на качество жизни человека. Соблюдение простых правил поможет не только избежать неприятных ощущений из-за повышения чувствительности зубов, но и сохранить хорошее настроение на все праздники», — резюмирует ортодонт.

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