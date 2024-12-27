В Норвегии рассказали, почему не оказали помощь морякам с Ursa Major

Норвежский судовладелец заявил, что на помощь Ursa Major шло другое судно

Норвежская компания-владелец судна Oslo Carrier 3 заявила, что помощь российским морякам с судна Ursa Major не оказали, поскольку к ним следовало другое спасательное судно. Об этом говорится в сообщении компании Bulkship Management, владеющей судном.

В заявлении компании подчеркивается, что спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в данном районе.

«MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия», — говорится в сообщении.

Bulkship Management уточняет, что их спасательная шлюпка была закреплена рядом с Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного судна. Кроме того, по данным компании, погодные условия в момент ЧП были хорошими, никто из экипажа, находящегося в шлюпке не пострадал, непосредственной опасности для них не было.

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны. Что известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

27 декабря сообщалось, что судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии оставило в беде экипаж российского корабля обеспечения Ursa Major, который терпел крушение в открытом море.

В компании «Оборонлогистика» уточнили, что Oslo Carrier 3 грубейшим образом нарушило статью 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Ранее в Госдуме обвинили Киев в крушении Ursa Major.