Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Шереметьево усилил меры безопасности

В московском аэропорту Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности
close
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В московском аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности. Об этом РБК сообщила пресс-служба аэропорта.

Сотрудники охраны снабжены оружием.

«В целях усиления мер по обеспечению безопасности и повышению антитеррористической защищенности аэропорта патрульные наряды ФГУП «УВО Минтранса России», осуществляющие круглосуточное патрулирование периметрового ограждения, вооружены автоматическим боевым ручным стрелковым оружием», — сказали в пресс-службе.

Служебным оружием также снабдили группы быстрого реагирования АО «Шереметьево Безопасность» и постовые наряды, охраняющие объекты в непосредственном окружении аэропорта (вне контролируемой зоны).

Днем 26 декабря план «Ковер» вводились во всех аэропортах Москвы, а также в аэропорту Калуги. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в указанных аэропортах были сняты в 16:39 (мск).

Ранее в Шереметьево таможенники поймали иностранца с 40 кг бивней мамонта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами