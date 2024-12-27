Аэропорт Шереметьево усилил меры безопасности

В московском аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности. Об этом РБК сообщила пресс-служба аэропорта.

Сотрудники охраны снабжены оружием.

«В целях усиления мер по обеспечению безопасности и повышению антитеррористической защищенности аэропорта патрульные наряды ФГУП «УВО Минтранса России», осуществляющие круглосуточное патрулирование периметрового ограждения, вооружены автоматическим боевым ручным стрелковым оружием», — сказали в пресс-службе.

Служебным оружием также снабдили группы быстрого реагирования АО «Шереметьево Безопасность» и постовые наряды, охраняющие объекты в непосредственном окружении аэропорта (вне контролируемой зоны).

Днем 26 декабря план «Ковер» вводились во всех аэропортах Москвы, а также в аэропорту Калуги. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в указанных аэропортах были сняты в 16:39 (мск).

Ранее в Шереметьево таможенники поймали иностранца с 40 кг бивней мамонта.