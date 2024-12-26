Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранец пытался вывезти из России 40 кг бивней мамонта и попался таможенникам

В Шереметьево таможенники поймали иностранца с 40 кг бивней мамонта
close
Федеральная таможенная служба

Иностранец пытался вывезти из России 40 кг бивней мамонта, но попался таможенникам в Шереметьево. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, 35-летний иностранец пытался незаконно вывезти в Гуанчжоу партию дериватов шерстистого мамонта. Таможенники нашли и изъяли у него более 3,3 тысячи фрагментов весом почти 40 кг на сумму более миллиона рублей. Минкультуры РФ заключило, что предметы представляют собой культурную ценность.

Нарушитель сообщил инспекторам, что стоимость груза якобы не превышает 300 тысяч рублей. По словам иностранца, он не знал таможенных правил. Дериваты он планировал использовать для изготовления сувениров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Теперь иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом в миллион рублей.

Ранее таможенники обнаружили ящик с детенышем гориллы, находящейся под угрозой исчезновения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами