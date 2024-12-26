Иностранец пытался вывезти из России 40 кг бивней мамонта и попался таможенникам

Иностранец пытался вывезти из России 40 кг бивней мамонта, но попался таможенникам в Шереметьево. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, 35-летний иностранец пытался незаконно вывезти в Гуанчжоу партию дериватов шерстистого мамонта. Таможенники нашли и изъяли у него более 3,3 тысячи фрагментов весом почти 40 кг на сумму более миллиона рублей. Минкультуры РФ заключило, что предметы представляют собой культурную ценность.

Нарушитель сообщил инспекторам, что стоимость груза якобы не превышает 300 тысяч рублей. По словам иностранца, он не знал таможенных правил. Дериваты он планировал использовать для изготовления сувениров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Теперь иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом в миллион рублей.

Ранее таможенники обнаружили ящик с детенышем гориллы, находящейся под угрозой исчезновения.