Рекордное число опасных природных явлений зафиксировано в России в 2024 году

Вильфанд: в РФ за год произошло рекордных 1212 опасных природных явлений

В уходящем году в России произошло рекордное количество опасных метеорологических явлений за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Какое количество опасных явлений на территории нашей страны наблюдалось в течение этого года? Столбик в 2024 году самый высокий — максимальное количество опасных метеорологических явлений», — сказал синоптик.

Во время своего выступления он представил слайд, согласно которому в 2024 году на территории страны произошло 1212 таких явлений, из них метеорологи не смогли предсказать 47.

По словам Вильфанда, оправданность прогнозов опасных явлений от Гидрометслужбы РФ превышает 96%, и это — один из лучших показателей в мире.

Накануне глава МЧС Александр Куренков предупреждал, что число опасных природных явлений будет расти из-за изменения климата, что приведет к увеличению количества ЧС.

Ранее глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в следующем году.