Российский оператор по противодействию фейкам будет судиться с минюстом США

АНО «Диалог» подала иск в суд против министерства юстиции США, обвинив его в незаконном изъятии связанных с организацией доменов. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, иск был направлен в Окружной суд американского штата Пенсильвания.

«Этим иском мы оспариваем доказательную базу, которую <...> такой же американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию <...> доменов, связанных с «Диалогом». Мы упоминаемся только в трех пунктах заявления ФБР (Федерального бюро расследований США. — «Газета.Ru»), состоящего из 158 пунктов», — прокомментировал генеральный директор АНО Владимир Табак.

Он добавил, что в заявлении ФБР не было никаких доказательств причастности «Диалога» к отмыванию денег или подделке документов. То же касается обвинений в создании фейковых новостей.

В сентябре 2024 года американские министерство юстиции и министерство финансов, а также ФБР обвинили «Диалог» в распространении ложной информации. В ответ генеральный директор АНО заявил, что организация является главным оператором по противодействию фейковым новостям на территории РФ.

30 октября Табак сообщил, что его команда собирается судиться с Федеральным бюро расследований США. Как он сказал, представители «Диалога» хочет, чтобы этот процесс состоялся именно на американской территории.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг АНО «Диалог».