В Кремле прокомментировали планы АНО «Диалог» подать в суд на ФБР

Кремль поддерживает любые попытки российских организаций отстаивать свои права в суде. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» подать иск против ФБР из-за распространения спецслужбой фейков.

«Свои права надо отстаивать всеми законными средствами», — сказал представитель Кремля.

Однако Песков предположил, что после подачи иска американские суды могут «моментально потерять свою непредвзятость, сбалансированность и справедливость».

О планах организации подать в суд 30 октября сообщил гендиректор АНО Владимир Табак. По его словам, «Диалог» намерен судиться с ФБР именно в США. Табак подчеркнул, что организация готова к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими ее взгляды.

В АНО «Диалог» напомнили, что в начале сентября ФБР, минюст и минфин США обвинили некоммерческую организацию в распространении ложной информации, тогда как в РФ она является главным оператором по противодействию фейкам.

Ранее в России захотели создать Международную ассоциацию по фактчекингу.