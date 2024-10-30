АНО «Диалог» подает в суд на ФБР

Российская автономная некоммерческая организация «Диалог» решила подать иск против ФБР в американский суд из-за распространения спецслужбой фейков в свой адрес. Об этом заявил гендиректор АНО Владимир Табак.

В АНО «Диалог» напомнили, что в начале сентября ФБР, минюст и минфин США обвинили некоммерческую организацию в распространении ложной информации, тогда как в РФ она является главным оператором по противодействию фейкам.

«На примере показаний официальных лиц в США мы увидели, что фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители Министерства юстиции США и других ведомств. Мы как раз не собирались заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет нас пересмотреть свои планы», — заявил Табак.

Он подчеркнул, что АНО «Диалог» собирается судиться с ФБР именно в США и готова к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими ее взгляды.

4 сентября власти США сообщили, что «изъяли 32 интернет-домена», которые, как утверждается, «использовались в злонамеренной кампании влияния под руководством российского правительства». Из документа следовало, что эти домены якобы связаны с Агентством социального проектирования, ГК «Структура» и АНО «Диалог», находящимися под американскими санкциями, передавал ТАСС.

Ранее Британия ввела санкции против АНО «Диалог».