В Подмосковье школьницы изготовили свечи для участников СВО

В Балашихе школьницы изготовили свечи для участников СВО

В подмосковной Балашихе девятиклассницы из школы №1 приняли участие в двухчасовом мастер-классе по изготовлению окопных свечей для участников спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, девочек с двумя пересадками доставили в фонд «Защита». Там ученицы захотели сделать для военнослужащих новогодний подарок своими руками.

По просьбе одного из педагогов состоялся двухчасовой мастер-класс. В образовательном учреждении пояснили, что школьницы понимают, что изготовление свечей — «это помощь Родине».

Руководство допустило, что в стенах школы начнут изготавливать окопные свечи и маскировочные сети.

«Планируем создать в каждом классе ответственный волонтерский отряд, сделать график таких мероприятий», — сказал замдиректора по воспитательной работе.

До этого сообщалось, что медицинский персонал Центральной районной больницы в городе Михайловке Волгоградской области заставили отказаться от части зарплаты в пользу участников специальной военной операции (СВО).

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