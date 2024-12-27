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Врачей больницы в Волгоградской области заставили отдать часть зарплаты военным

В больнице Михайловки врачей заставили сдать часть зарплаты в фонд поддержки СВО
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Медицинский персонал Центральной районной больницы в городе Михайловке Волгоградской области заставили отказаться от части зарплаты в пользу участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Волгоград Онлайн».

Как рассказал собеседник издания, сотрудникам медучреждения выдали заявления, согласно которым они должны отказаться от дневного заработка в пользу Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. По словам медиков, их предупредили, что не подписавших соответствующий документ «возьмут на заметку», а подобные сборы станут ежемесячными.

Источник издания отметил, что по 100 рублей из своей зарплаты должны будут выделять даже уборщицы.

«Давят морально, юридически там вообще не придерешься. Причем давит человек, у которого совершенно на это нет полномочий, — главная медсестра. Судя по всему, ее наделили такими обязанностями», — рассказал собеседник «Волгоград Онлайн».

Главный врач Центральной районной больницы Михайловки Вячеслав Буянов в свою очередь заявил изданию, что впервые слышит об этой ситуации.

В конце ноября глава Константиновского района Ростовской области Виталий Дьячкин инициировал сбор средств на приобретение мотоциклов для отправки в зону специальной военной операции. По его словам, стоимость одного мотоцикла составляет около 150–170 тысяч рублей, и необходимо как минимум два мотоцикла для разных подразделений.

Ранее в России рассказали о задачах для российской армии на Украине в 2025 году.

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