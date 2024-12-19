Московский учитель украл у родителей школьника 67 тысяч рублей

В Москве школьного учителя заподозрили в краже 67 тысяч рублей у родителей ученика. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в одной из школ на юге столицы. Мать одного из учащихся обратилась в полицию с заявлением о том, что она перевела учителю математики 67 тысяч рублей для поездки сына на экскурсию в Казань, однако педагог присвоил их себе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали учителя. Сообщается, что педагог сознался в содеянном.

До этого в Ленобласти мошенники заставили учительницу облить работницу банка зеленкой. Они позвонили россиянке и сообщили об утечке данных, а потом предложили наказать тех, кто якобы пытался украсть ее деньги.

Ранее вооруженного мужчину с психическим заболеванием задержали в школе под Челябинском.