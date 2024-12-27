Двое мужчин избили преподавателя колледжа, заподозрив его в домогательствах

В Липецке отчим студентки избил преподавателя, заподозрив его в домогательствах

В Липецке двое мужчин избили преподавателя колледжа индустрии. Поводом для конфликта стало то, что несовершеннолетняя падчерица одного из мужчин пожаловалась на непристойные разговоры со стороны педагога. Об этом сообщает «Блокнот Липецк».

Инцидент произошел 23 декабря. На кадрах, сделанных студентами, видно, как двое мужчин заходят в класс и по очереди несколько раз наносят удары преподавателю, а затем удаляются.

В соцсетях знакомые с ситуацией горожане отметили, что сигналы по поводу неэтичного поведения педагога поступали в администрацию образовательного учреждения давно, но на них якобы не реагировали. Поэтому мужчина и его знакомый решили разобраться с преподавателем сами.

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран в комментарии «Подъему» заявил, что жалоб на педагога не поступало.

«В случае нарушения прав несовершеннолетнего, безусловно, со стороны правозащитников будут приняты меры в рамках полномочий по восстановлению нарушенных прав», — отметил Таран.

Инцидентом заинтересовался председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил своим коллегам провести проверку после случившегося и выяснить, действительно ли руководство учреждения игнорировало жалобы на педагога.

Ранее в Якутске родители студентки обвинили педагога в изнасиловании.