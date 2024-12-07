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В Ленобласти девять дней спасали бездомного кота и назвали его в честь участкового

В Ленобласти девять дней спасали бездомного кота, забравшегося на крышу

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ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»/VK

В городе Сланцы Ленинградской области девять дней спасали бездомного кота, забравшегося на дерево, сообщили в Леноблпожспасе.

В конце ноября местная жительница заметила на дереве рядом с домом бездомного кота, сутки она наблюдала за ним и все же вызвала спасателей 25 ноября. Однако, увидев рядом автовышку, кот испугался и перебрался на крышу двухэтажного здания. Спасатели уехали, решив, что их помощь животному больше не требуется.

3 декабря та же женщина вновь позвонила в службу спасения и пояснила, что кот так и не смог покинуть крышу. Тогда к спасательной операции подключились участковый и добровольческий поисково-спасательный отряд «Кошкиспас». Волонтеры нашли спасателя со специальным допуском для работы на крышах. Девушка забралась на кровлю при помощи пожарных и обнаружила животное в вентиляции.

Общими усилиями кота вытащили и усадили в переноску, чтобы затем передать горожанке, которая дважды обращалась к спасателям. Кота решили назвать в честь участкового — Владимиром, ему ищут новых хозяев.

Ранее охотники спасли обессиленную косулю в Ульяновской области.

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