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В Эрмитаже рассказали о самом желанном подарке для их котов на Новый год

Ветврач Эрмитажа Кондратьева пообещала, что эрмитажные коты не останутся без подарков
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Анна Кондратьева

Эрмитажные коты под Новый год получат новые подушки, лежанки и пледы, рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач Эрмитажа и основатель Музея кошки Анна Кондратьева. Но самым желанным подарком для котов, по ее словам, станет любящая семья и уютный дом вместо «дворца».

«В Эрмитаже есть очень красивая новогодняя традиция наряжать елку, украшения для которой присылают умельцы и рукодельницы разных стран мира. Эрмитажные коты тоже не остаются без подарков под елочкой: новые подушки, лежанки, пледики под Новый год для них — весьма желанный подарок. В праздники сотрудники будут работать по своему обычному графику: уборка, кормление и забота строго по расписанию. Для котов важна стабильность, они очень консервативны, особенно в вопросах распорядка дня. Разве что у них прибавится объятий и почесываний за ухом», — отметила Кондратьева.

Она добавила, что декабрь и январь в Эрмитаже чрезвычайно богаты на события, и коты любят быть в их эпицентре.

«Под конец уходящего года открывается Эрмитариум — место встреч Эрмитов (петербургских домовых) и эрмиков (эрмитажных котов). Но многие эрмитажные котики в глубине души мечтают о собственном уютном доме или квартире, и готовы поменять дворец на возможность быть просто единственным котиком в любящей семье. Если в вашем доме место кота еще вакантно, позовите», — обратила внимание Кондратьева.

Эрмитажные коты впервые появились в музее в ХVIII веке, когда император Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. В середине века императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов», а затем Екатерина II основала Эрмитаж и придала живущим в Зимнем дворце котам статус охранников картинных галерей.

В период блокады Ленинграда котов в музее вынужденно держать перестали, однако после Великой Отечественной войны число котов в Эрмитаже выросло до десятков и за ними стала ухаживать специальная служба. Сейчас в подвалах музея живет около 60 животных.

Ранее эрмитажные коты попали в популярную настольную игру.

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