Мужчина год насиловал 11-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье

В Подмосковье сожитель женщины на протяжении года насиловал ее дочь. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, все произошло в городе Истре в 2020 году. Несмотря на это, потерпевшая и ее мать обратились в полицию лишь сейчас. По их словам, сожитель женщины неоднократно насиловал девочку на протяжении года — на тот момент ей было 10–11 лет.

Подозреваемого в преступлениях в отношении ребенка задержали. Девочку допросили. Сейчас детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что мать родила девочку, когда ей было 17 лет. Она работала на должности супервайзера, а ее сожитель был сотрудником техподдержки.

До этого москвич заманил школьницу в подъезд и изнасиловал. Пострадавшая рассказала обо всем родителям, которые обратились в полицию. Вскоре подозреваемого задержали, но своей вины он так и не признал.

Ранее в в Подмосковье мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы.