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Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Московской области правоохранительные органы расследуют преступление против половой неприкосновенности шестиклассницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Серпухове. По информации издания, 20-летний молодой человек прибыл в Россию в феврале 2024 года. Он официально работал на стройке и проживал с женщиной и ее 13-летней дочерью. В октябре 2024 года, оставшись наедине с девочкой, преступник повалил ее и изнасиловал, закрыв ее лицо подушкой.

Позже о случившемся стало известно матери потерпевшей и она обратилась в полицию. По предварительной информации, подозреваемого задержали.

До этого в Иркутской области мигрант шантажировал школьницу фотографиями и едва не изнасиловал.

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