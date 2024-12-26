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Москвич заманил школьницу в подъезд и изнасиловал

В Москве мужчина заманил 16-летнюю девушку в подъезд и изнасиловал
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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Москве мужчина надругался над несовершеннолетней, которую заманил в подъезд, сообщает столичный СК.

Инцидент произошел 5 ноября в подъезде дома на улице Академика Комарова. Местный житель обратился к незнакомой девушке, оказавшейся поблизости, и обманом уговорил ее зайти внутрь. Там он совершил в отношении 16-летней школьницы насильственные действия сексуального характера и скрылся.

Пострадавшая рассказала обо всем родителям, которые обратились в полицию. Вскоре подозреваемого задержали, но своей вины он так и не признал. Суд заключил его под стражу. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде, фигуранту грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее пьяный мужчина вышел голым из шкафа и попытался изнасиловать соседку.

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