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В Ростовской области не смогли собрать больше 5,5 тысячи рублей на мотоцикл для нужд СВО

В Ростовской области жители собрали лишь 5500 рублей на мотоцикл для СВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Константиновского района Ростовской области Виталий Дьячкин инициировал сбор средств на приобретение мотоциклов для отправки в зону специальной военной операции. Однако на следующий день жители района пожертвовали всего лишь 5,5 тысячи рублей, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Собрали ровно столько за вчерашний вечер. Ровно столько...», — разочарованно отметил Виталий Дьячкин.

Днем ранее он написал, что в последнее время все чаще обращались из зоны специальной военной операции с просьбой приобрести мотоцикл для выполнения боевых задач. По его словам, стоимость одного мотоцикла составляет около 150-170 тысяч рублей, и необходимо как минимум два мотоцикла для разных подразделений. Дьячкин предложил объявить сбор средств для приобретения этой техники и выразил уверенность, что они быстро соберут нужную сумму и смогут отправить мотоциклы. Он добавил, что это будет отличным подарком на Новый год.

В октябре в Минобороны России сообщили, что бойцы ВС России в зоне проведения специальной военной операции активно используют мототранспорт, чтобы участвовать в штурмах.

Ранее в России создали бесшумные штурмовые мотоциклы.

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