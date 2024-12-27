Петербургский пенсионер поверил мошенникам и потерял 5,5 млн рублей

В Петербурге 76-летний местный житель потерял около 5,5 млн рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, пенсионеру, проживающему на улице Пограничника Гарькавого, позвонили неизвестные. Злоумышленники обманным путем убедили пожилого мужчину собрать накопления и передать их курьеру. Так петербуржец отдал мошенникам 4 млн рублей.

После этого пенсионер за несколько раз перевел преступникам еще 1,5 млн рублей через банкоматы. Общая сумма ущерба составила около 5,5 млн рублей.

Поняв, что его обманули, пожилой мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту случившегося 26 декабря было возбуждено уголовное дело.

До этого семья москвичей лишилась 22 млн рублей из-за мошенников. Аферисты заставили потерпевших обналичить все имеющиеся на счетах средства и перевести их на указанные ими реквизиты.

Ранее россиян призвали оставаться бдительными в Новый год из-за активности мошенников.