Россиян призвали оставаться бдительными в Новый год из-за активности мошенников

Юрист Соловьёв: в Новый год нужно быть очень бдительными к мошенникам

Во время новогодних праздников мошенники становятся активнее, чем обычно, поэтому важно быть особенно бдительными. Есть угроза в суете спутать новогоднюю премию с мошеннической ссылкой или купиться на поддельный сайт, в спешке покупая подарки, предупредил в беседе с RT доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Конец года — именно тот период, когда, по сложившейся годами традиции, люди снижают порог критичного восприятия действительности», — подчеркнул юрист.

Новогодние праздники должны стать периодом особого внимания к финансовой безопасности, в том числе нужно продумывать все свои действия, критично оценивая всю поступающую информацию и проявляя бдительность, отметил юрист. Он также призвал регулярно объяснять пожилым людям доступным языком, как действуют мошенники и как от них защититься.

«И тогда от праздничных каникул останутся только положительные эмоции и воспоминания», — заключил Соловьев.

Напомним, в Роскачестве рассказали, что одним из новых способов мошенничества являются дипфейки. Так, злоумышленники используют нейросети для создания реалистичных видеороликов с голосом и изображением конкретного человека, и рассылают их друзьям и близким жертвы. Кроме того, мошенник может отправить поздравление с наступающим праздником от имени родственника или знакомого и в конце обращения попросить перевести небольшую сумму денег на подарки или билеты.

Ранее в банке рассказали о четырех «новогодних» схемах мошенников.