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На Украине сообщили, что будут доставлять депутата Рады на заседания из СИЗО

Депутат Дубинский: Шуфрича будут доставлять на заседания парламента из СИЗО
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РИА «Новости»

Обвиняемый по делу о государственной измене депутат от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич восстановил право на исполнение своих полномочий через суд. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Адвокатам Нестора Шуфрича удалось добиться уникального решения в Шевченковском суде — о беспрепятственном исполнении депутатских полномочий», — заявил он.

По словам Дубинского, судьи, которые выносили решение, обязали Службу безопасности Украины (СБУ) доставлять политика в зал Верховной рады для участия в заседаниях и создать условия для использования компьютера. Депутат добавил, что намерен в ходе следующего заседания последовать примеру коллеги.

Нестор Шуфрич был арестован судом 15 сентября 2023 года после того, как Служба безопасности Украины заявила о том, что его подозревают в госизмене. В СБУ указали, что одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

Ранее депутат Верховной рады сравнил Зеленского с мифологическим царем.

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