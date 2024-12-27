Ловкача из московского метро, который перелезал через ограждения у рельсов, накажут

В московском метро мужчина перелез через заграждения и проник в запретную зону

В Московском метрополитене 37-летний пассажир перелез через ограждение и проник в запретную зону. Все зафиксировала камера видеонаблюдения, теперь нарушителю грозит административная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции метро «Нагатинский Затон». На опубликованных ведомством кадрах видно, как мужчина перелезает за ограждение, отделяющее рельсы от платформы и, нависая над рельсами, перебирается на служебную территорию. Через некоторое время он аналогичным способом возвращается обратно.

Нарушителя установили и задержали. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности по статье «Самовольное проникновение на охраняемый объект» КоАП РФ. Ему грозит штраф или административный арест сроком до пяти суток.

До этого в московском метро мужчина ударил молотком соседа по эскалатору.

В тот же день на другой станции вооруженный ножом пассажир напал на мужчину.