Вооруженный ножом мужчина отправил пассажира московского метро в реанимацию

В московском метро мужчина достал нож и отправил пассажира в больницу

В московском метро внезапно возникший конфликт между двумя пассажирами закончился для одного из них госпитализацией. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в переходе станций «Динамо» и «Петровский парк». На опубликованных ведомством кадрах с камеры видно, как между двумя мужчинами начинается перебранка, которая перерастает в драку. В какой-то момент один из оппонентов достает нож и ударяет им пассажира в грудь. Мужчин пытаются разнять прохожие.

Правоохранители задержали 27-летнего нападавшего, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела.

Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

До этого аналогичный случай произошел в переходе между «Таганской» и «Марксистской». Мужчины подрались у эскалатора так, что одного из них увезли в реанимацию.

Ранее в Петербурге агрессор сломал женщине нос в метро из-за ее внешности.