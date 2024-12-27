Врачи смогли стабилизировать состояние гражданки РФ, пострадавшей при крушении самолета

Врачам удалось стабилизировать состояние гражданки РФ Мадины Арсбаевой, которая сильнее других россиян пострадала при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

44-летняя Мадина — одна из девяти россиян, которых доставили в Россию после авиакатастрофы. По информации источников, врачи оценивали ее состояние как крайне тяжелое и нестабильное. У женщины были диагностированы переломы костей таза, ребер, грудины, плечевой кости. Кроме того, Арсбаева получила серьезную черепно-мозговую травму.

«Она еще в крайне тяжелом состоянии, но уже стабильна: в сознании, может реагировать и дышать сама. Пациентку планируют снять с системы ИВЛ. Если состояние Арсбаевой не ухудшится, завтра ей проведут операцию», — говорится в публикации.

Накануне стало известно, что бразильские специалисты приедут в Казахстан, чтобы изучить место крушения самолета.

Ранее в Казахстане рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета AZAL.