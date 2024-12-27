В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета AZAL

Четверо пострадавших в авиакатастрофе остаются в реанимации в Актау

В реанимации в казахстанском Актау остаются четыре человека, пострадавших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшего из Баку в Грозный. Об этом сообщает информагентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мангистауской областной больницы.

Всего в медучреждении находятся шесть пострадавших при крушении самолета.

«Четверо из них находятся в реанимации. Состояние одного крайне тяжелое, троих — стабильно тяжелое. Два пациента продолжают лечение в отделении травматологии», — говорится в сообщении.

До этого писали, что в реанимации трое пострадавших, а про остальных была информация, что они в норме.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестными, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.