В Краснодаре устранили открытое горение на складе

На складе в Краснодаре пожарные ликвидировали открытый огонь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Краснодаре», — заявили в МЧС.

До этого стало известно, что в Краснодаре на территории одного из складов начался крупный пожар.

Утром 10 декабря на Коптевском рынке в Москве загорелись павильоны. На месте работали пожарные расчеты. По данным МЧС, возгорание локализовано. Площадь огня составила 400 квадратных метров.

Прокуратура Москвы уточнила, что причины ЧП будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки, организованной в связи с произошедшим, контролируют сотрудники надзорного ведомства.

Ранее на складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва.