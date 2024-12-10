Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре устранили открытое горение на складе

На складе в Краснодаре пожарные ликвидировали открытый огонь

close
Сергей Аверин/РИА Новости

На складе в Краснодаре пожарные ликвидировали открытый огонь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Краснодаре», — заявили в МЧС.

До этого стало известно, что в Краснодаре на территории одного из складов начался крупный пожар.

Утром 10 декабря на Коптевском рынке в Москве загорелись павильоны. На месте работали пожарные расчеты. По данным МЧС, возгорание локализовано. Площадь огня составила 400 квадратных метров.

Прокуратура Москвы уточнила, что причины ЧП будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки, организованной в связи с произошедшим, контролируют сотрудники надзорного ведомства.

Ранее на складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами