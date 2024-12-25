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Россиянам объяснили, как выбрать живую елку без грибков и насекомых

Ученый Золотарева: белый налет на елке может говорить о грибке и насекомых
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Илья Питалев/РИА Новости

Вместе с живой елкой можно случайно принести в дом нежелательных гостей — насекомых и их личинок. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо при выборе елки обратить внимание на некоторые нюансы, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Прежде всего, следует тщательно осмотреть ствол дерева. Он должен быть ровным, без видимых трещин и глубоких царапин. Плесень или гниль на стволе указывают на проблемы со здоровьем растения либо неправильные условия хранения перед продажей, поэтому от такой елки лучше отказаться. Особенно важно изучить основание ствола, где часто прячутся вредители. Если вы обнаружите на дереве отверстия или следы укусов — такое дерево покупать не рекомендуется.

Кора также заслуживает пристального внимания: она должна быть гладкой и плотной, без повреждений и следов деятельности насекомых», — объяснила она.

Белый налет или пятна на хвое могут говорить о наличии грибка или насекомых.

Даже если внешне елка кажется здоровой, внутри нее все равно могут оказаться личинки насекомых. Перед тем как брать дерево в руки, слегка постучите его стволом о землю. Это поможет стряхнуть возможных насекомых, которые могли укрыться среди ветвей. Затем внимательно осмотрите землю вокруг дерева: если заметите мелких жуков или других насекомых, лучше выбрать другую елку.

«Внимательно изучите места соединения ветвей со стволом, так как именно там часто находятся вредители. После того как вы принесете купленное дерево домой, рекомендуется как следует промыть его под душем, дать высохнуть и только после этого устанавливать и украшать елку», — резюмировала эксперт.

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