Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Декоратор объяснила, как обойтись без елки, сохранив атмосферу праздника

Декоратор Лапшинова: вместо если можно развесить настенные украшения
close
Nadya Buyanowa/Shutterstock/FOTODOM

Часто в небольшой квартире поставить елку физически невозможно, но существует множество способов создать праздничную атмосферу и без новогоднего дерева. О них в интервью РИАМО рассказала декоратор Юлия Лапшинова. Каждый элемент декора, по ее словам, должен быть не только красивым, но и компактным.

«Помните: новогодняя атмосфера — это не только елка, но и те эмоции, которые она пробуждает. При правильном подходе и должном энтузиазме ваш дом станет центром праздничного уюта, и ни один из гостей не заметит отсутствия елки», — подчеркнула Лапшинова.

Для маленьких квартир идеально подходят настенные украшения в виде небольших игрушек, гирлянд или снежинок. На плитке их можно закрепить малярным скотчем, а на обоях — иглами. Аккуратные проколы не оставят никаких следов, отметила эксперт.

Также, по ее словам, следует украсить и окна, к примеру, наклейками в виде снежинок или звезд. Вдоль оконных рам можно разместить гирлянды, а на подоконниках — арома-свечи, чтобы создать уютное освещение и наполнить помещение приятными ароматами.

Дополнением может стать белый коврик на полу, который создаст эффект снега. На него можно сложить подарки для близких, добавила специалист.

Эксперт ВсеИнструменты.ру Ника Кобылкина до этого рассказала, как выбрать безопасные украшения к Новому году. Некачественные изделия, по ее словам, могут содержать в своем составе свинец, фосфор, меламин, фталаты, полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) и другие опасные вещества. Особенно это касается пластиковых игрушек.

Она посоветовала обращать внимание на запах: пластмассовое украшение не должно резко пахнуть. Следует также проверять состав игрушек: если написано просто «пластик», велика вероятность, что производитель пытается скрыть содержание вредных веществ.

Ранее ветеринар предупредила о самых опасных для питомцев новогодних украшениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами