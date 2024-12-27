Декоратор объяснила, как обойтись без елки, сохранив атмосферу праздника

Часто в небольшой квартире поставить елку физически невозможно, но существует множество способов создать праздничную атмосферу и без новогоднего дерева. О них в интервью РИАМО рассказала декоратор Юлия Лапшинова. Каждый элемент декора, по ее словам, должен быть не только красивым, но и компактным.

«Помните: новогодняя атмосфера — это не только елка, но и те эмоции, которые она пробуждает. При правильном подходе и должном энтузиазме ваш дом станет центром праздничного уюта, и ни один из гостей не заметит отсутствия елки», — подчеркнула Лапшинова.

Для маленьких квартир идеально подходят настенные украшения в виде небольших игрушек, гирлянд или снежинок. На плитке их можно закрепить малярным скотчем, а на обоях — иглами. Аккуратные проколы не оставят никаких следов, отметила эксперт.

Также, по ее словам, следует украсить и окна, к примеру, наклейками в виде снежинок или звезд. Вдоль оконных рам можно разместить гирлянды, а на подоконниках — арома-свечи, чтобы создать уютное освещение и наполнить помещение приятными ароматами.

Дополнением может стать белый коврик на полу, который создаст эффект снега. На него можно сложить подарки для близких, добавила специалист.

Эксперт ВсеИнструменты.ру Ника Кобылкина до этого рассказала, как выбрать безопасные украшения к Новому году. Некачественные изделия, по ее словам, могут содержать в своем составе свинец, фосфор, меламин, фталаты, полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) и другие опасные вещества. Особенно это касается пластиковых игрушек.

Она посоветовала обращать внимание на запах: пластмассовое украшение не должно резко пахнуть. Следует также проверять состав игрушек: если написано просто «пластик», велика вероятность, что производитель пытается скрыть содержание вредных веществ.

Ранее ветеринар предупредила о самых опасных для питомцев новогодних украшениях.