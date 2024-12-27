Россиян предупредили о подорожании некоторых напитков с нового года

«Коммерсантъ»: с нового года цены на безалкогольные напитки могут вырасти до 15%

С начала 2025 года безалкогольные напитки в России могут подорожать на 9-15%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей.

По данным издания, сразу шесть компаний и дистрибуторов, в том числе «Черноголовка», «Сады Придонья» и «Боржоми» предупредили ретейлеров о подорожании своей продукции с нового года. Причиной стали увеличение акцизов на сахаросодержащую продукцию и рост издержек, в том числе на упаковку, логистику и сырье.

Также компания «Мултон Партнерс», в число брендов которой входит сок «Добрый», собирается поднять стоимость напитков на 9,1%. При этом соки подорожают на 9,3%, а кофе — на 11,3%.

Продукция «Рычал-су» может подорожать сразу на 15%. В компании признали, что на ценообразование влияет высокая инфляция и ослабление рубля, помимо уже названных выше причин.

До этого стало известно, что три производителя пива поднимут цены на свой продукт в России с января 2025 года на 10%. Это компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».

Производители объясняют увеличение цен ростом стоимости акцизов, повышенной инфляцией и подорожанием сырья.

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