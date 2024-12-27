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В Подмосковье 2,4 тыс. медиков получили участки по проекту «Земля врачам»

Глава Минимущества Фирсов: более 2,4 тыс. врачей получили земельные участки
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Shutterstock/FOTOGRIN

Благодаря региональной программе «Земля врачам» за 2024 год в Подмосковье 250 специалистов обеспечили участками. Об этом в беседе с 360.ru рассказал глава Минимущества Московской области Тихон Фирсов.

«Важно отметить и то, что за весь период действия проекта наделы получили 2418 врачей. Отрадно, что многие уже построили дома, это очень важно», — сообщил Фирсов.

Также за этот год в регионе 85 фермеров приобрели более 125 участков общей площадью порядка 3 тыс. га на льготных условиях.

Еще один реализуемый в регионе проект называется «Земля за 1 рубль», благодаря нему строятся новые импортозамещающие производства, отметил министр. Так, в качестве примера он привел проект по медицинскому оборудованию в Пущине, запуск производства лечебного питания в Красногорске, а также швейное дело и производство замороженной продукции.

До этого юрист Дмитрий Градсков напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что в Подмосковье в настоящее время действуют различные льготы в сфере недвижимости – в том числе программа по предоставлению земельных участков в аренду за 1 рубль за квадратный метр в год. Претендовать на получение земли могут только действующие или новые юрлица, зарегистрированные в муниципалитете и способные финансировать реализацию проекта.

Ранее стало известно, что в Подмосковье увеличат в 10 раз плату за перевод земель под частное строительство.

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