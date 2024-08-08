В Подмосковье увеличат в 10 раз плату за перевод земель под частное строительство

В Подмосковье изменится размер оплаты за изменение вида использования сельскохозяйственных участков земли. Перевод таких земель в категории ИЖС и СНТ станет дороже в 10 раз и составит 100% от разницы кадастровой стоимости, сообщили 360.ru в Минсельхозе региона.

Частично получаемые средства предполагается направить на развитие сельского хозяйства в Подмосковье.

Помимо изменения стоимости перевода земель под другие виды использования, планируется установить правила землепользования и застройки для земель в размере двух гектаров. По словам представителей ведомства, это позволит предотвратить дробление и бесконтрольную застройку земли, предназначенной для сельского хозяйства.

Помимо этого, изменится подход к решениям об изменении зонирования сельхозземель. Так, каждый случай будет рассматриваться контролером, будут устанавливаться сроки реализации каждого проекта.

«[Эти меры] заключаются в возврате категории земельного участка в исходную — то есть земель сельскохозяйственного назначения», — сообщили в Минсельхозе.

Напомним, сообщалось, что изменения должны снизить привлекательность спекуляций с сельскохозяйственными землями. Также власти региона нацелены на более эффективное использование сельскохозяйственных угодий в регионе.

Ранее были раскрыты причины резкого скачка цен на земельные участки в России.