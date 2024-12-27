Московские таможенники нашли радиоактивные часы и компас в посылках

В Москве таможенники нашли в посылках радиоактивные часы и компас

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве нашли в двух посылках радиоактивные военный компас и авиационные часы. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

По данным ведомства, посылку с часами советского производства собирались отправить из столицы в немецкий город Франкфурт, а компас прибыл из США среди детских игрушек и его должны были доставить в Воронеж.

При проверке международных почтовых отправлений сработала система стационарного радиационного контроля «Янтарь». По словам таможенников, доза излучения от часов показала превышение естественного радиационного фона в 25 раз выше нормы, а также наличие радия. На компасе зафиксировали превышение фона в четыре раза и присутствие трития. Оба предмета оказались еще загрязнены бета-частицами.

В итоге радиоактивные часы изъяли, а посылку с компасом отправят обратно в Штаты.

До этого иностранец пытался вывезти из России 40 кг бивней мамонта, но попался таможенникам в Шереметьево. По информации службы, 35-летний иностранец пытался незаконно вывезти в Гуанчжоу партию дериватов шерстистого мамонта. Таможенники нашли и изъяли у него более 3,3 тысячи фрагментов весом почти 40 кг на сумму более миллиона рублей. Минкультуры РФ заключило, что предметы представляют собой культурную ценность.

Ранее таможенники обнаружили ящик с детенышем гориллы, находящейся под угрозой исчезновения.