Таможенники обнаружили ящик с детенышем гориллы, находящейся под угрозой исчезновения

В аэропорту Стамбула обнаружили посылку с детенышем гориллы и пресекли контрабанду

Детеныша гориллы обнаружили в самолете, летевшем из Нигерии в Бангкок, и сняли с рейса в стамбульском аэропорту, сообщает Daily Sabah.

По данным газеты, Управление по борьбе с контрабандой выявило живой груз на борту самолета, летевшего в Бангкок транзитом через Стамбул. При досмотре багажного отсека сотрудники управления нашли в одном из деревянных ящиков детеныша западной равнинной гориллы.

Этот вид, как уточняется, включен в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Международная торговля образцами этих видов разрешена только в исключительных случаях, например, для научных исследований.

Найденное животное передали под опеку в соответствующее подразделение Министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Отправитель и получатель посылки устанавливаются.

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