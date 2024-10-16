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Cуд в Москве ужесточил наказание основателю «Т-Платформы»

ТАСС: Мосгорсуд ужесточил наказание основателю «Т-Платформы» Опанасенко

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Московский городской суд ужесточил наказание основателю компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Мосгорсуд решил ужесточить наказание Опанасенко до пяти лет колонии общего режима», — сказал он.

По словам представителя правоохранительных органов, предприниматель был взят под стражу в зале заседания.

Правозащитник Александр Хуруджи, который часто посещал бизнесмена в период его нахождения в СИЗО, подтвердил агентству, что Опанасенко заключен под стражу.

«Он в СИЗО, но пока не знаю точно, по какому делу», — сказал он.

В мае 2023 года Мещанский суд Москвы приговорил Опанасенко к двум годам и четырем месяцам колонии за мошенничество. Его признали виновным в мошенничестве, связанным с поставкой компьютерного оборудования в МВД.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о поставке бронежилетов Минобороны.

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