Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин распорядился остановить волну массовых убийств в Китае

AP: Си поручил властям Китая остановить волну массовых нападений и убийств
close
Xie Huanchi/Global Look Press

Лидер Китая Си Цзиньпин приказал властям предотвратить повторение волны массовых убийств, потрясших страну за последние месяцы. Об этом пишет агентство AP.

В своем распоряжении он призвал принять меры, чтобы остановить волну «экстремальных случаев», таких как нападения и массовые убийства, отмечает агентство.

В Китае в ноябре произошло несколько массовых нападений. Так, в провинции Хунань мужчина из-за финансовых проблем ранил 30 человек в начальной школе. В Исине студент училища убил восьмерых из-за того, что не сдал экзамен. А в Чжухае мужчина врезался в толпу, из-за чего погибли 35 человек.

Из-за этих событий Си Цзиньпин распорядился усилить профилактику конфликтных ситуаций. Власти страны теперь должны внимательно следить за личными конфликтами вроде семейных проблем, которые могут спровоцировать агрессию. Чиновники ответили, что готовы усилить внимание к этим вопросам, однако это вызывает обеспокоенность по поводу вмешательства в личную жизнь жителей Китая.

Ранее МИД Китая заявил, что выступает против любых форм терактов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами