Си Цзиньпин распорядился остановить волну массовых убийств в Китае

Лидер Китая Си Цзиньпин приказал властям предотвратить повторение волны массовых убийств, потрясших страну за последние месяцы. Об этом пишет агентство AP.

В своем распоряжении он призвал принять меры, чтобы остановить волну «экстремальных случаев», таких как нападения и массовые убийства, отмечает агентство.

В Китае в ноябре произошло несколько массовых нападений. Так, в провинции Хунань мужчина из-за финансовых проблем ранил 30 человек в начальной школе. В Исине студент училища убил восьмерых из-за того, что не сдал экзамен. А в Чжухае мужчина врезался в толпу, из-за чего погибли 35 человек.

Из-за этих событий Си Цзиньпин распорядился усилить профилактику конфликтных ситуаций. Власти страны теперь должны внимательно следить за личными конфликтами вроде семейных проблем, которые могут спровоцировать агрессию. Чиновники ответили, что готовы усилить внимание к этим вопросам, однако это вызывает обеспокоенность по поводу вмешательства в личную жизнь жителей Китая.

Ранее МИД Китая заявил, что выступает против любых форм терактов.