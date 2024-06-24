МИД Китая заявил, что выступает против любых форм терактов

Китай выступает против любых форм террористических атак. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

«Китай выступает против всех форм террористических актов, осуждает жестокие нападения на гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

23 июня в Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В результате нападения в синагоге начался пожар.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их эвакуировали сотрудники МВД.

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