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Жители сирийских деревень у границы с Израилем выступили против израильских войск

WSJ: в сирийских деревнях начались протесты против военного присутствия Израиля
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Firas Makdesi/Reuters

Жители сирийских деревень около границы с Израилем выступили с протестами против вторжения военных еврейского государства. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным авторов, израильские войска вошли в Сирию после смены власти в стране, однако некоторые деревни отказались сдаваться и заявили, что власть нужно передать только новому сирийскому правительству.

В деревне Маария протесты привели к столкновениям. Главы восьми деревень в провинции Эль-Кунейтра подписали заявление с требованием об уходе израильских военных. Местные жители оказались недовольны ограничением передвижения и доступом к основным ресурсам, таким как продукты, вода и электроэнергия.

До этого христиане устроили протесты в ряде районов Дамаска после сожжения исламистами рождественской ели близ города Хама в центральной Сирии. Протестующие потребовали, чтобы соблюдались их религиозные права.

Ранее сторонники Асада выступили против новых властей Сирии.

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