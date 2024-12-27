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Названо число дел, возбужденных против украинских бойцов и чиновников за 10 лет

СК: в РФ с 2014 года возбудили 6025 дел против украинских военных и чиновников
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Максим Блинов/РИА Новости

Российские следователи с 2014 года возбудили более 6000 дел о преступлениях руководства Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

В пятницу, 27 декабря, глава ведомства Александр Бастрыкин провел совещание в городе Донецке. Основной темой обсуждения стало расследование преступлений, совершенных украинскими формированиями против солдат Вооруженных сил РФ и мирных граждан.

Присутствовавший на встрече первый заместитель председателя СК РФ Эдуард Кабурнеев отметил, что сотрудники ведомства на протяжении последних 10 лет расследуют уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества. Фигурантами этих дел являются военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) и чиновники.

«За истекший период возбуждено 6025 дел в отношении представителей руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ», — говорится в заявлении.

Как уточнили в пресс-службе, некоторые из уголовных дел уже были рассмотрены российскими судами. Всех фигурантов приговорили к длительному лишению свободы, при этом 60 человек получили пожизненные сроки.

Ранее сотрудники СК РФ предъявили обвинения двум бывшим руководителям администрации украинского президента, подозреваемым в совершении преступлений в Донбассе.

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