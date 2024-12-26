Израильская авиакомпания остановила рейсы в Москву из-за трагедии в Казахстане

Израильская авиакомпания «Эль-Аль» временно прекратила осуществлять рейсы Тель-Авив — Москва из-за авиакатастрофы под казахстанским Актау. Об этом пресс-служба компании сообщила «9-му каналу».

«В связи с событиями в воздушном пространстве России авиакомпания «Эль-Аль» приостанавливает все рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва на ближайшую неделю», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что повторно оценят ситуацию через 7 дней, после чего примут решение о возобновлении авиаперевозок.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, который следовал по рейсу из столицы Азербайджана Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее в Казахстане арестовали блогера, снимавшего место крушения самолета под Актау.