Появились подробности «салюта» у елки на Красной площади, который устроила пенсионерка

Пожилая женщина устроила салют у елки на Красной площади по заданию мошенников, которые пообещали вернуть ей за это похищенные 9 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, днем 25 декабря на Красной площади около наряженной елки сработали несколько залпов «Веселого фейерверка». На следующий день сотрудники полиции задержали 62-летнюю Светлану, которую заподозрили в содеянном.

Женщина призналась, что запустила салют по требованию «сотрудника ФСБ», который ей звонил несколько недель. Аферисты смогли выманить у Светланы 9,3 млн рублей: сначала Светлана передала курьеру все накопления, затем взяла несколько кредитов и заложила свою квартиру на шоссе Энтузиастов.

После этого мошенники напугали женщину, что от ее имени проспонсируют ВСУ, но пообещали вернуть деньги, если она подожжет фейерверк на Красной площади.

Тем не менее после выходки Светлане никаких денег не вернули. Более того, на нее возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Из-за несанкционированного салюта специалисты обследовали Красную площадь. Очевидцы услышали звук взрыва в районе катка. По их словам, на месте был виден дым. Уточняется, что ярмарку и территорию у ГУМ-катка обследуют силовики.

Ранее юрист напомнила россиянам, где нельзя запускать фейерверки.