Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красную площадь обследуют после сообщения о взрыве пиротехники

«Осторожно, Москва»: Красную площадь обследуют после взрыва пиротехники
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Специалисты обследуют Красную площадь после информации о взрыве пиротехники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, очевидцы услышали звук взрыва в районе катка. По их словам, на месте был виден дым. Уточняется, что ярмарку и территорию у ГУМ-катка обследуют силовики.

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард. Отмечалось, что злоумышленник взорвал петарды в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы отмечали, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва «все заискрилось, было страшно».

24 декабря «Парламентская газета» сообщала, что депутаты Государственной думы РФ планируют выступить с инициативой об исключении из онлайн-продажи пиротехники. Об этом сообщает «Парламентская газета». Как отметила председатель комитета нижней палаты по защите детей, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, сейчас в интернете можно свободно купить любые петарды и салюты. Зачастую, по ее словам, не работает и установленное ограничение продажи пиротехнических изделий лицам младше 16 лет.

Ранее юрист напомнила россиянам, где нельзя запускать фейерверки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами