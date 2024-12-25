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В Петербурге сосед с топором ломился к соседке и угрожал

РЕН ТВ: в Петербурге сосед с топором угрожал матери с ребенком
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Depositphotos

В Петербурге женщина пожаловалась на соседа, который в течение двух лет угрожает ей и ее ребенку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая по имени Ольга проживает в коммунальной квартире. Сосед, проживающий в одной из комнат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил баллончик в лицо сына женщины. В результате мальчик попал в больницу с химическим ожогом.

Один раз мужчина угрожал матери Ольги ножом, но, несмотря на вмешательство правоохранителей, семья все еще беспокоится о своей безопасности.

«По сей день он приходит – то с ножом у дверей нас ждет, на этот раз пришел с топором. Заливал нам двери, нападал на меня с ребенком, баллончиком залил», – поделилась женщина.

Она добавила, что соседа привлекали к ответственности. По решению суда ему дали часы обязательных работ.

«Суд признал его вменяемым, просто алкаш», – поделилась женщина.

Помимо этого, ему выписывают административные штрафы. Как подсчитала сама Ольга, их сумма уже превысила 100 тысяч рублей.

При этом сначала мужчина проживал в этой квартире с возлюбленной, но после нападения с ножом их выселили. Сосед переехал к сыну, в коммуналку на восьмом этаже, но нападать на семью не перестал.

Ранее женщина пострадала от рук соседки, которая была недовольна гуляющими по ее участку утками.

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