Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело возбудили после избиения мальчика бандой подростков в Красноярске

В Красноярске возбудили дело после избиения мальчика бандой подростков
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как банда подростков избила 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, в ГСУ СК России по региону возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

Инцидент произошел, когда мальчик вышел на прогулку с собакой и встретился с подростками, которые стали кидаться в него петардами. Отец ребенка увидел происходящее из окна, прибежал на помощь, но хулиганы кинули ему под ноги петарду и нецензурно обругали.

Через пару дней они вновь подкараулили мальчика и избили ногами, а затем потребовали, чтобы он позвонил отцу и попросил его прийти. Однако агрессоры покинули место происшествия до прихода взрослого.

Ранее в Петербурге подростки забросали прохожего петардами из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами