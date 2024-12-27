Дело возбудили после избиения мальчика бандой подростков в Красноярске

В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как банда подростков избила 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, в ГСУ СК России по региону возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

Инцидент произошел, когда мальчик вышел на прогулку с собакой и встретился с подростками, которые стали кидаться в него петардами. Отец ребенка увидел происходящее из окна, прибежал на помощь, но хулиганы кинули ему под ноги петарду и нецензурно обругали.

Через пару дней они вновь подкараулили мальчика и избили ногами, а затем потребовали, чтобы он позвонил отцу и попросил его прийти. Однако агрессоры покинули место происшествия до прихода взрослого.

Ранее в Петербурге подростки забросали прохожего петардами из-за замечания.